В Приват24 произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
В работе Приват24 15 февраля произошел сбой. При попытке войти в мобильное приложение и в веб-версию система выдает ошибку.
Кроме того, пользователи другого государственного банка, Ощадбанка, также сообщают о проблемах: не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, есть проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7.
Вместе с тем, пресс-служба киберполиции заявила, что сегодня, 15 февраля, клиентам одного из государственных банков стали поступать сообщения о технической неисправности банкоматов.
"Сотрудниками киберполиции проанализировано содержание смс-сообщений и установлено, что они не носят фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Кроме того, сайт министерства обороны Украины перестал работать. При переходе по указанному адресу (www.mil.gov.ua) появляется вот такое системное сообщение:
Напомним, недавно от хакерских атак пострадали Мининфраструктуры, аэропорт Одессы и столичный метрополитен.
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