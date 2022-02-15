Україна визначила коридор для безпечного заходу торговельних суден [ Редактировать ]
Україна визначила коридор для безпечного заходу торговельних суден до чорноморських портів. Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Фейсбуці доповіло, що Державна служба морського та річкового транспорту України здійснила гідрографічну зйомку в районі Дністровської банки й визначила мінімальну ширину коридору - один кілометр з глибинами від 15 до 22 метрів.
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