Сто років виповнюється сьогодні від першого засідання Постійної Палати міжнародного правосуддя. Цей судовий орган був заснований при Лізі Націй 1920 року. А офіційно роботу розпочав саме 15 лютого 1922 року. 1940 року діяльність Палати була зупинена через окупацію Нідерландів Німеччиною.

Після Другої світової, 45 року Палата провела ще одне засідання, а вже 1946 року її замінив Міжнародний суд ООН, що до сьогодні є головним світовим органом для розв'язання суперечок між державами.

До речі, Україна 2017 року позивалася до Міжнародного суду з вимогою притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєння актів тероризму й дискримінації упродовж її незаконної агресії проти України. У переліку цих актів, зокрема, такі злочини, як збиття рейсу MH-17, обстріли житлових кварталів Краматорська і Маріуполя, розстріл автобуса з мирними жителями у Волновасі, вибух під час Маршу миру в Харкові 2015 року.