Победительница Нацотбора на "Евровидение-2022" Алина Паш официально отказалась представлять Украину на конкурсе.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

"Я не хочу дальше принимать участие в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с Суспільним и подпишем все необходимые документы", – написала певица.

Напомним, в Сети возмутились победе Алины Паш в отборе на "Евровидение-2022". Украинцы жестко раскритиковали решение судей, ведь артистка ездила в Крым.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в арене Pala Olimpico.

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