Google выпустили бесплатную операционную систему для слабых ноутбуков [ Редактировать ]
Источник: Laptop MAG
Компания Google анонсировала бесплатную операционную систему, которая подарит "вторую жизнь" старым ноутбукам – Chrome OS Flex.
Пользователи смогут установить Chrome OS Flex, загрузив программное обеспечение с USB-накопителя для проверки его возможностей или установив его на свой компьютер.
Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, но его мощностей недостаточно, чтобы комфортно работать в Windows.
Какой компьютер подойдет?
У Chrome OS Flex на порядок более низкие системные требования, чем у Windows или macOS:
- Процессор семейства x86-64 CPU от Intel или AMD;
- 4 ГБ ОЗУ;
- Минимальный объем памяти 16 ГБ.
Все специфичные для пользователя настройки и приложения синхронизируются при первом входе.
Chrome OS Flex совместима как с Windows, так и с продуктами Apple. Фактически, ОС позволяет бесплатно превратить ваше устройство в Chromebook или Chromebox.
Хотя Google продвигает Flex как бесплатное решение для предприятий и учебных заведений, его могут использовать и частные клиенты.
Недостатки
Визуально Chrome OS Flex очень похожа на Chromebook, поскольку создана на основе той же кодовой базы. Но у Flex могут отсутствовать некоторые функции, зависящие от аппаратного обеспечения.
Это означает, что некоторые функции, такие как постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация со смартфоном Android, могут быть недоступны для всех.
Из недостатков стоит отметить отсутствие поддержки датчиков отпечатков пальцев, CD/DVD-приводов, FireWire, инфракрасные порты, камер распознавания лиц, стилусы и устройств с интерфейсом Thunderbolt.
Также у версии Flex отсутствует прослойка для запуска программ от Android и Windows. Пользоваться можно будет тем, что доступно в цифровом магазине Chrome.
Скачать Chrome OS Flex можно с официально сайта проекта абсолютно бесплатно.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали ТОП-5 экзотических операционных системах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нейросеть AlphaCode находится на ранней стадии развития, но по своим навыкам уже обходит начинающих программистов. Ее создатели уверены, что в будущем их детище позволит полностью автоматизировать процесс написания кода и обходиться без людей-программистов
Совершенно новый игровой планшет впервые был представлен на выставке CES в январе этого года
Western Digital улучшает игровой опыт с новым дополнением к портфолио WD_BLACK™ — твердотельным накопителем WD_BLACK™ SN770 NVMe
Пока внимание украинцев было отвлечено подсчетами олигархов и "оппозиционеров", покидавших Украину на фоне подогретого информационного поля, из страны выехали и другие интересные персонажи, на которых в суматохе не обратили внимания
Самый лучший способ провести этот день - это причаститься Святых Христовых Таин