Компания Google анонсировала бесплатную операционную систему, которая подарит "вторую жизнь" старым ноутбукам – Chrome OS Flex.

Пользователи смогут установить Chrome OS Flex, загрузив программное обеспечение с USB-накопителя для проверки его возможностей или установив его на свой компьютер.

Решение подойдет тем, у кого есть старый компьютер, но его мощностей недостаточно, чтобы комфортно работать в Windows.

Какой компьютер подойдет?

У Chrome OS Flex на порядок более низкие системные требования, чем у Windows или macOS:

Процессор семейства x86-64 CPU от Intel или AMD;

4 ГБ ОЗУ;

Минимальный объем памяти 16 ГБ.

Все специфичные для пользователя настройки и приложения синхронизируются при первом входе.

Chrome OS Flex совместима как с Windows, так и с продуктами Apple. Фактически, ОС позволяет бесплатно превратить ваше устройство в Chromebook или Chromebox.

Хотя Google продвигает Flex как бесплатное решение для предприятий и учебных заведений, его могут использовать и частные клиенты.

Недостатки

Визуально Chrome OS Flex очень похожа на Chromebook, поскольку создана на основе той же кодовой базы. Но у Flex могут отсутствовать некоторые функции, зависящие от аппаратного обеспечения.

Это означает, что некоторые функции, такие как постоянный доступ к Google Assistant и синхронизация со смартфоном Android, могут быть недоступны для всех.

Из недостатков стоит отметить отсутствие поддержки датчиков отпечатков пальцев, CD/DVD-приводов, FireWire, инфракрасные порты, камер распознавания лиц, стилусы и устройств с интерфейсом Thunderbolt.

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Также у версии Flex отсутствует прослойка для запуска программ от Android и Windows. Пользоваться можно будет тем, что доступно в цифровом магазине Chrome.

Скачать Chrome OS Flex можно с официально сайта проекта абсолютно бесплатно.

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