Для них важливо бути в східних регіонах України

Про майбутнє України з тими, хто і є цим майбутнім, говорили сьогодні в Дніпрі відомі європейські політики. Олександр Кваснєвський, Кард Більдт, Керсті Кальюлайд та Стефан Фукс прибули до міста як члени Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії. Докладніше - далі.

Візит до Дніпра міжнародні політики та бізнесмени починають із зустрічі з майбутніми дипломатами - студентами Дніпровської політехніки. Члени Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії зазначають: саме сьогодні - в День єднання - для них важливо бути в східних регіонах України. Головне послання - продемонструвати молоді, що і український бізнес, і європейський - сьогодні разом з Україною.

Олександр Кваснєвський, голова Наглядової ради YES:

Наш визит связан с тем, чтобы показать, быть с Украиной. И сказать, что Украина нужна Европе. Нужны не только слова, но нужны сильные действия.

Відвідала делегація і "Музей АТО". Тут закарбовані імена кожного оборонця, хто не повернувся зі східного фронту додому.

Які настрої нині в мирному Дніпрі та якої підтримки потребують українці - це, за словами членів Наглядової ради, буде головною темою, яку вони вже за два дні перекажуть усьому світу на Мюнхенській конференції.

Віктор Пінчук, засновник і член Наглядової ради YES:

Очень важно показать всей Украине ну и всему миру, что украинский бизнес тут, только в Украине. Украина очень важна для бизнеса, это куда мы инвестируем. Мы продолжаем инвестировать в Украину. Наша группа за последние полтора месяца проинвестировала в Украину 1,5 млрд грн.

Кард Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006−2014):

Присутні сьогодні - в День єднання - колеги з Естонії, Польщі, та Швеції, прилетіли засвідчити свою солідарність. Дякую за можливість побувати в цьому музеї, де показана трагедія того, що відбувається.

І сьогодні ж міжнародна делегація зустрінеться з працівниками одного з металургійних заводів.