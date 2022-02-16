Повідомлення про мінування надходять з зони ОРДЛО [ Редактировать ]
Окрім хакерських замахів, останнім часом Україною раз у раз ширяться хвилі фейкових мінувань. І більшість таких неправдивих повідомлень надходить із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а ще з РФ та Білорусі. Про це сьогодні розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, лише за перший місяць цього року таких повідомлень отримано більше, ніж упродовж усього минулого року. Міністр назвав це інформаційними атаками й наголосив, що вони є одним з елементів гібридної війни.
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