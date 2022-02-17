Сегодня, 17 февраля обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Об этом сообщает в Facebook гуманитарная миссия "Пролиска".

"Сегодня, 17 февраля, в 09:04 при артобстреле в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, две сотрудницы учреждения получили контузии. На место происшествия выехали работники Государственной чрезвычайной службы (ДНС) Станицы Луганской.

По данным штаба ООС, также повреждена и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без света.

Кроме того, военнослужащие оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Спасателей привлекли к ликвидации последствий обстрелов.

"Подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, в том числе пиротехнический расчет", - сообщили в ведомстве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам по обстрелу боевиками детсада в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - написал Кулеба в соцсети.

Напомним, на днях в зоне проведения Операции объединенных сил погибли два десантника 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева - подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.