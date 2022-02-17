Погана екологія вбила більше людей, ніж COVID-19. Про це йдеться у звіті ООН. За їхніми даними, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням довкілля, у понад 15 разів перевищує число жертв насильства. Приміром, забруднене повітря щороку забирає майже сім мільйонів життів. Найбільше через погану екологію страждають країни з низьким і середнім рівнем доходу.