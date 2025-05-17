У росії вбили одного з конструкторів-розробників ракетного комплексу "Іскандер" Володимира Недошивіна. Загинув він не через спланований замах українських спецслужб, а під час побутового конфлікту, пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Один із творців "Іскандеру" (працював у КБ Машиностроения, має низку патентів) 74-річний Володимир Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен. Літній чоловік багато випивав, але не бешкетував.

У День Перемоги 9 травня його ледве живого знайшли у під'їзді будинку у 2-му Ювілейному проїзді у Коломні та викликали "швидку". Медики госпіталізували винахідника до лікарні, де він за кілька днів помер.

Згодом було встановлено, що причиною смерті стали тілесні ушкодження, які завдав Володимиру Недошивіну сусід - 32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев (на фото нижче). Останній пояснив, що зіштовхнув Володимира зі сходів через те, що той справляв потребу в під'їзді на першому поверсі.