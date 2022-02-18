Спроба підтримати громадян - чи навпаки: урізання соціальної допомоги? Законопроєкт про так звану "домоекономіку" викликав дискусію. Документ уже подали до Верховної Ради, і він передбачає новий формат оподаткування українців. Про плюси та мінуси ідеї - дивіться далі.

Одеситка Віра Соколова отримує від держави субсидію. Її вистачає, щоб оплатити третину комунальних послуг. І якби не ця підтримка, каже жінка, точно б голодувала або залізла в борги.

Віра Соколова, жителька Одеси:

У нас за отопление - вот я плачу за однокомнатную квартиру - тысячу двести, тысячу триста. Плюс свет, плюс газ, плюс квартплата и все вместе хорошо так набегает - тысячи на две. Как без субсидии? Как?

Та в парламенті підготували сюрприз. Зареєстрували законопроєкт про так звану "домоекономіку". Люди, які мешкають під одним дахом, можуть подавати спільну декларацію. Одна з норм документа пропонує зробити такий звіт про доходи обов'язковим для отримання субсидії чи іншої допомоги.

Лада Рибалка, правозахисниця:

Это будет не простая справка о доходах: это будет документ очень обширный, который будет предполагать все доходы семьи, включая подарки, выигрыши, премии и также предполагает ведение семейного бюджета, то есть целый год ответственный за заполнение декларации должен полностью фиксировать что тратится в семье. И только тогда вы будете иметь право на определенную льготу.

А це неминуче призведе до скорочення кількості отримувачів субсидій, - кажуть опозиційні політики. Зменшити витрати на соціальні потреби - прагнення чинної влади.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Вторая цель - этот законопроект упростит арест, наложение ареста на жилье и конфискацию жилья за неуплату коммунальных услуг, за неуплату штрафов. Если раньше, для того, чтоб забрать жилье - это была целая процедура, достаточно сложно было - особенно если есть малолетние дети прописанные в квартирах - то теперь, благодаря этому закону, им это упростит очень жизнь. И, значит, поставщики коммунальных услуг - монополисты, которые принадлежат олигархам - олигархи будут жировать еще больше.

Автори ж законопроєкту стверджують: мета документа - легалізувати так званий родинний бізнес - коли в межах одного домогосподарства люди займаються підприємництвом. Для таких сімей буде єдиний податок, а ще - не доведеться реєструвати ФОП, якщо річний дохід не перевищуватиме восьми мільйонів гривень.

Галина Третьякова, народний депутат, "Слуга народу":

Якщо в домогосподарстві хтось там робить комусь зачіску чи там збирає віники для сауни і продає потім, в цьому випадку цей дохід може оподатковуватись. Не як у ФОПа, а у складі доходу домогосподарства. І люди здають оці доходи, мають вести по спрощеній - надзвичайно спрощеній - формі обліку.

Усе це буде ніби-то добровільно. Та експерти щодо цього мають сумніви. Бо в законопроєкті не вказали, про яку саме податкову ставку йдеться.

Віталій Саутьонков, депутат одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я считаю, что это просто новая форма вытряхивания денег из населения - ну мы уже скоро докатимся до того, что государство будет приезжать с проверкой и трусить бабушку, которая на углу семечками торгует - это же тоже домохозяйство получится? Когда государство не может залезть в карманы очень больших, потому что большие - это и есть государство, оно начинает лезть в карманы мелких. Но мелких много и чем человек беднее, тем он злее.

Нині законопроєкт обговорюють у комітетах Верховної Ради. Якщо за документ знайдуться голоси - сімейне оподаткування запровадять із дві тисячі двадцять п'ятого року.