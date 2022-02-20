Такого не было в 2014: на Донбассе зафиксированы рекордные обстрелы [ Редактировать ]
За сутки на Донбассе были зафиксированы рекордные 136 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Интер" Игорь Левенок.
По его словам, таких обстрелов украинских позиций не было даже в начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Отмечается, что особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", который три раза попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.
Читайте также, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.
Кроме того, У Киева нет планов проводить наступательную операцию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
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