Таких обстрелов украинских позиций не было даже в 2014

За сутки на Донбассе были зафиксированы рекордные 136 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает корреспондент телеканала "Интер" Игорь Левенок.

По его словам, таких обстрелов украинских позиций не было даже в начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.

Отмечается, что особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", который три раза попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Читайте также, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.

Кроме того, У Киева нет планов проводить наступательную операцию на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.