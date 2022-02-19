На Донбассе погиб боец ВСУ [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию. Об этом сообщили в штабе ООС.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Подробности гибели бойца сообщил журналист Андрей Цаплиенко:
19.02.2022, с 06.45 до 07.10 при обстреле с направления Нижнее Лозовое, позиции 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр), в направлении Мироновское по позициям ВСУ с применением артиллерии калибра 122 мм. Предварительный диагноз: осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью.
В штабе ООС уточнили, что боевики продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Враг пытается заставить подразделения ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.
Напомним, что Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".
Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.
по теме
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в субботу, 5 февраля, ранение получил военнослужащий ВСУ. Воин находится в госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное
"ДНР" и "ЛНР" эвакуируют жителей в Россию. Оккупационные власти призвали жителей, которые не мобилизованы и не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать в Россию
Главари самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
В ночь на воскресенье, 13 февраля, в Донецкой области произошла стрельба на территории кафе, жертвами которой стали два человека. Как сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, стрельбу устроили двое военнослужащих вооруженных сил Украины
Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщили, что услышали звук очень громкого взрыва. Примерно в 15:15 по городу прокатилась сильная волна. Главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин опроверг информацию о взрыве в центре Донецка