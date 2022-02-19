В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию. Об этом сообщили в штабе ООС.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Подробности гибели бойца сообщил журналист Андрей Цаплиенко:

19.02.2022, с 06.45 до 07.10 при обстреле с направления Нижнее Лозовое, позиции 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр), в направлении Мироновское по позициям ВСУ с применением артиллерии калибра 122 мм. Предварительный диагноз: осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью.

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В штабе ООС уточнили, что боевики продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Враг пытается заставить подразделения ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.

Напомним, что Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. Украинские военные сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны "республик".

Украинская сторона на фоне обострения на Донбассе опровергает заявления оккупационных властей о наступлении и диверсиях на химических объектах. Киев привержен дипломатическому урегулированию.