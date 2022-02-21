Пророссийские боевики обстреляли поселок городского типа Зайцево, в результате чего погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

Также, 4 человека были ранены (3 в Зайцево и 1 в Водяном). По данным Нацполиции, в течение суток из-за обстрелов зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. В частности, без водоснабжения в настоящее время остаются Авдеевка с окрестными селами, Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, без энергоснабжения – Красногоровка и два населенных пункта возле Торецка.

Отмечается, что предварительная квалификация произошедшего по статье о террористическом акте (ст.258 УК Украины). Информация о пострадавших и разрушениях уточняетсяю

Читайте также, в оккупированном Донецке пророссийские боевики обстреляли две школы. местные телеканалы во всем обвиняют военнослужащих вооруженных сил Украины. В настоящее время о пострадавших в настоящее время не сообщается.

Кроме того, пророссийские боевики начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.