Обстрелы на Донбассе: есть погибшие и раненые военнослужащие [ Редактировать ]
Пророссийские боевики обстреляли поселок городского типа Зайцево, в результате чего погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.
Также, 4 человека были ранены (3 в Зайцево и 1 в Водяном). По данным Нацполиции, в течение суток из-за обстрелов зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. В частности, без водоснабжения в настоящее время остаются Авдеевка с окрестными селами, Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, без энергоснабжения – Красногоровка и два населенных пункта возле Торецка.
Отмечается, что предварительная квалификация произошедшего по статье о террористическом акте (ст.258 УК Украины). Информация о пострадавших и разрушениях уточняетсяю
Читайте также, в оккупированном Донецке пророссийские боевики обстреляли две школы. местные телеканалы во всем обвиняют военнослужащих вооруженных сил Украины. В настоящее время о пострадавших в настоящее время не сообщается.
Кроме того, пророссийские боевики начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.
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