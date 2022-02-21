В оккупированном Донецке пророссийские боевики обстреляли две школы. Об этом сообщает Telegram-канал OneNews.

Вследствие инцидента серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.

Отмечается, что местные телеканалы во всем обвиняют военнослужащих вооруженных сил Украины. В настоящее время о пострадавших не сообщается.

Фото: Telegram

Читайте также, пророссийские боевики начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.