В Донецке под обстрел попали учреждения среднего образования [ Редактировать ]
В оккупированном Донецке пророссийские боевики обстреляли две школы. Об этом сообщает Telegram-канал OneNews.
Вследствие инцидента серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе.
Отмечается, что местные телеканалы во всем обвиняют военнослужащих вооруженных сил Украины. В настоящее время о пострадавших не сообщается.
Фото: Telegram
Читайте также, пророссийские боевики начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.
Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля пророссийские боевики 19 нарушили режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.
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