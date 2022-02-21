У Миколаєві зупинився рух одразу трьома мостами [ Редактировать ]
Затори сьогодні скували Миколаїв. Там зупинився рух одразу трьома мостами. Коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та плавкран, останній врізався в опору розведеного Південно-Бузького мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції.
У цей час на іншій переправі, через Інгул, зник струм. Звести мости вдалося із затримкою в одну годину. Зрештою рух відновили, експерти досліджують серйозність пошкоджень.
Денис Барашковський, речник КП "ЕЛУ автодоріг":
Якщо міст ми змогли звести, значить вони нетакі значні. Але щось є, бо ми навіть бачили на плавкрані маленькі розірвані металеві частини. Вперше за багато років таке відбулося. Була певний час затримка.
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