Затори сьогодні скували Миколаїв. Там зупинився рух одразу трьома мостами. Коли в акваторію суднобудівного заводу заходило два буксири та плавкран, останній врізався в опору розведеного Південно-Бузького мосту. Після кількох невдалих спроб 100-тонному крану вдалося відчепитися від конструкції.

У цей час на іншій переправі, через Інгул, зник струм. Звести мости вдалося із затримкою в одну годину. Зрештою рух відновили, експерти досліджують серйозність пошкоджень.

Денис Барашковський, речник КП "ЕЛУ автодоріг":