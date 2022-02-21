Олимпийский чемпион по плаванию Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер на 62-м году жизни от последствий COVID-19. Об этом сообщает Всеукраинская федерация плавания.

20 февраля 2022 года на 62-м году ушел из жизни выдающийся спортсмен - пловец, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион ХХІІ летней Олимпиады 1980 в Москве, чемпион мира 1982 года, чемпион Европы 1981 года, бронзовый призер чемпионатов мира 1978 и Европы 1977, экс-рекордсмен мира, многократный экс-рекордсмен Европы, СССР и Украины по плаванию Александр Александрович Сидоренко.

Сидоренко был единственным представителем украинского плавания, побеждавшим на Олимпийских играх, чемпионате мира и чемпионате Европы. С 1977 по 1986 год Сидоренко 20 (!) раз становился чемпионом Советского Союза в комплексном плавании.

На Олимпийских играх в Москве Сидоренко выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Также он становился чемпионом мира и Европы в комплексном плавании на 200 метров.

Александр Сидоренко (в центре) после победы на чемпионате мира 1982 года

Через год Сидоренко выиграл чемпионат Европы на 200-метровке, а на чемпионате мира 1982 года снова был первым в этой дисциплине.

После завершения карьеры знаменитый пловец (супруга Сидоренко - в девичестве Елена Круглова - бронзовый призер Олимпиады-1980 по плаванию) работал тренером и начальником команды в ватерпольном "Ильичевце".

Похоронят Почетного гражданина города Мариуполя в его родном городе 22 февраля, сообщает mrpl.city.

Напомним, что в середине сентября на 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота и мировой рекордсмен Юрий Седых.