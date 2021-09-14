На 67-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион в метании молота и мировой рекордсмен Юрий Седых. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В 2013 году Юрия Георгиевича был введен в Зал славы Всемирной легкой атлетики. Юрий Седых выиграл все главные медали в карьере и установил мировой рекорд, когда жил и тренировался в Украине. На протяжении многих лет и до последних дней жизни он жил в Париже, во Франции.

Смерть легенды легкой атлетики прокомментировал в Twitter на английском языке олимпийский чемпион в прыжках с шестом, глава НОК Украины Сергей Бубка.

Для меня Юрий был другом, мудрым наставником, которому я глубоко благодарен за то, что он делился жизненным опытом и человеческими ценностями. Мои искренние соболезнования (супруге) Наталье, (дочери) Алексии, всей семье и спортивному сообществу. Мы всегда будем помнить Юрия.

Юрий Седых родился 11 июня 1955 года в Новочеркасске Ростовской области. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Юрий Седых очень громко заявил о себе на весь мир, завоевав "золото". Он стал олимпийским чемпионом в возрасте 21-го года, обладая до Игр лишь бронзовой медалью Универсиады-75.

На московской Олимпиаде Седых также выиграл "золото". Со своих последних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Юрий Георгиевич увез "серебро".

После триумфа на Играх 1976 года Седых трижды становится чемпионом Европы (1978, 1982, 1986), а на закате спортивной карьеры в 1991 выигрывает единственный титул чемпиона мира (1983 - вице-чемпион мира). Его мировой рекорд по метанию молота (86.74 м), установленный в 1986 году в Штутгарте, держится и сейчас.

Напомним, что в начале сентября в Днепре умерла чемпионка Европы и СССР по волейболу Надежда Куляша (девичья фамилия Орлова).