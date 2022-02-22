KALUSH Orchestra представит Украину на "Евровидении" [ Редактировать ]
На конкурсе "Евровидение 2022" Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.
Об этом стало известно сегодня после проведенного собрания оргкомитета Нацотбора на Евровидение и руководства "Суспільного".
66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу:
- первый полуфинал - 10 мая
- второй полуфинал - 12 мая
- Большой финал - 14 мая
Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.
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