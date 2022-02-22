На конкурсе "Евровидение 2022" Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.

Об этом стало известно сегодня после проведенного собрания оргкомитета Нацотбора на Евровидение и руководства "Суспільного".

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. В рамках действа традиционно состоится три шоу:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.