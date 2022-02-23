Українська медицина готова працювати в умовах надзвичайного стану та ескалації на Сході. У Мінохорони здоров'я зазначають, що всі лікарні оснащені аварійними генераторами подання електроенергії. Зараз у медзакладах формують запаси ліків і медичних засобів.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Визначені певні переліки лікарень, які готові до реагування до надзвичайних ситуацій з певного характеру. Є в нас і біологічні загрози, є і інші загрози, які можуть існувати. Ми знаємо, яку кому допомогу в медичному закладі надати. Кому хірургічного профілю, де інфекційні стаціонари, де терапевтичного профілю. У нас є запаси медичних виробів в лікарнях.