Українська медицина готова працювати в умовах надзвичайного стану – Віктор Ляшко [ Редактировать ]
Українська медицина готова працювати в умовах надзвичайного стану та ескалації на Сході. У Мінохорони здоров'я зазначають, що всі лікарні оснащені аварійними генераторами подання електроенергії. Зараз у медзакладах формують запаси ліків і медичних засобів.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Визначені певні переліки лікарень, які готові до реагування до надзвичайних ситуацій з певного характеру. Є в нас і біологічні загрози, є і інші загрози, які можуть існувати. Ми знаємо, яку кому допомогу в медичному закладі надати. Кому хірургічного профілю, де інфекційні стаціонари, де терапевтичного профілю. У нас є запаси медичних виробів в лікарнях.
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