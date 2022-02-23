Указ о введении чрезвычайного положения в Украине предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания. Текст президентского указа, который 23 февраля планирует рассмотреть Верховная Рада, обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

На территории [регионов Украины] вводятся такие мероприятия: ...запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования; ...запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку...

Согласно Указу в Украине могут проводиться следующие мероприятия:

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет стачек;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа;

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Как сообщали "Подробности", после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.