Режим чрезвычайного положения: как изменится жизнь украинцев (документ) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Указ о введении чрезвычайного положения в Украине предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания. Текст президентского указа, который 23 февраля планирует рассмотреть Верховная Рада, обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
На территории [регионов Украины] вводятся такие мероприятия: ...запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без ведома соответствующего территориального центра комплектования; ...запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку...
Согласно Указу в Украине могут проводиться следующие мероприятия:
- установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- запрет стачек;
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
- введение комендантского часа;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.
Как сообщали "Подробности", после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
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