После введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА.

Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей.

Может ограничиваться движение транспортных средств и производиться их досмотр.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.

Запрещается проведение митингов и другие ограничения.

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

Кличко сообщил, что все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева. Он соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.

В ближайшее время будет организовано и проведено Учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут продолжаться 30 дней.

Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение чрезвычайного положения - это шаг предупреждения, чтобы обеспечить безопасность в Украине.

Напомним, что 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должно утвердить Верховная Рада Украины.