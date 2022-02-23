Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения [ Редактировать ]
Источник: КГГА
После введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль въезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
- На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА.
- Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей.
- Может ограничиваться движение транспортных средств и производиться их досмотр.
- Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий.
- Запрещается проведение митингов и другие ограничения.
Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.
Кличко сообщил, что все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева. Он соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.
В ближайшее время будет организовано и проведено Учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут продолжаться 30 дней.
Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение чрезвычайного положения - это шаг предупреждения, чтобы обеспечить безопасность в Украине.
Напомним, что 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должно утвердить Верховная Рада Украины.
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