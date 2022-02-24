Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю, записуватися до лав тероборони [ Редактировать ]
Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє із нею поводитись записуватися до лав територіальної оборони.
Із собою треба мати лише паспорт, - написав урядовець на фейсбук-сторінці. І я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад чи дислокацію.
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Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Про це він заявив із трибуни парламенту під час години запитань до уряду.
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