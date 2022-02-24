Із собою треба мати лише паспорт, - написав урядовець на фейсбук-сторінці.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє із нею поводитись записуватися до лав територіальної оборони.

Із собою треба мати лише паспорт, - написав урядовець на фейсбук-сторінці. І я нагадаю, раніше наші захисники закликали усіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад чи дислокацію.