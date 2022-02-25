В городах Украины сработала воздушная сирена [ Редактировать ]
В пятницу утром, 25 февраля, в Виннице заработала сирена воздушной тревоги. Аналогичная ситуация в Одессе. Жителей просят спуститься в укрытие.
Об этом сообщает "Суспильне. Винница".
"Винничан предупредили о сигнале воздушной тревоги, всех просят спуститься в укрытие", - говорится в сообщении.
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