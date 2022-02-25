Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

"Европа имеет достаточно сил, чтобы остановить эту агрессию", - сказал президент.

По словам президента, он ожидает санкции от Запада в отношении РФ.

"Аннулирование виз для россиян, отключение от Swift, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Сегодня всё это должно быть на столе, поскольку речь идёт об угрозе всей Европе", - заявил Зеленский.

Также Зеленский обратился к Путину с просьбой переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил глава украинского государства.