Киев начали штурмовать, по всему городу слышны взрывы (видео) [ Редактировать ]
С разных районов Киева сообщают о взрывах. Взрывы слышны на Троещине (говорят о 4 взрывах на ТЭЦ-6), Оболони, Святошинском, Голосеевском районе.
В районе Печерского района слышались хлопки, возможно, выстрелы.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал следующее обращение к жителям столицы:
Друзья! Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной. Российские войска - вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.
В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их охраняет военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева.
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