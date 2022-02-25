С разных районов Киева сообщают о взрывах. Взрывы слышны на Троещине (говорят о 4 взрывах на ТЭЦ-6), Оболони, Святошинском, Голосеевском районе.

В районе Печерского района слышались хлопки, возможно, выстрелы.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал следующее обращение к жителям столицы:

Друзья! Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной. Российские войска - вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.

В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их охраняет военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева.