Украина сбила российский истребитель в акватории Черного моря [ Редактировать ]
На третий день войны, 26 февраля, в России против Украины сбили еще один российский истребитель. На этот раз над Черным морем.
Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30М.
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