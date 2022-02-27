Попадание российской ракеты в киевский радиоактивный могильник: угрозы населению нет [ Редактировать ]
В результате массированного ракетного и зенитного обстрела российскими войсками Киева снаряды было попадание в пункт захоронения радиоактивных отходов столичного филиала объединения "Радон". Об этом заявили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Попадание произошло ночью 27 февраля в 01:20. Персонал предприятия из-за продолжающегося массового обстрела находится в укрытии, из-за чего нет возможность оценки масштаба разрушений.
Сообщается, что автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя, однако камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов.
Оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет.
Позже в ГИЯР проинформировали, что радиационный фон вблизи метро "Печерская" (в центре Киева) по состоянию на 03:20 - в норме и без изменений.
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