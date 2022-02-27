В воскресенье, 27 февраля, около 01.20 по киевскому времени во время ночного обстрела Киева всеми доступными для России видами зенитного и ракетного вооружения, российские военные попали на место утилизации радиоактивных отходов Киевского филиала Государственное специализированное предприятие "Радон".

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В результате продолжающихся массовых обстрелов пока невозможно оценить масштабы разрушения. Автоматизированная система радиационного мониторинга дала сбой. Но камеры слежения зафиксировали падающие ракеты.

Там отметили, что оценка радиационной ситуации будет производиться переносными устройствами позже.



По предварительной оценке СНРИУ, угрозы радиоактивной защиты людей вне санитарно-защитной зоны РВД Радон нет.