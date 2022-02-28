Переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся через 1,5 часа [ Редактировать ]
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что переговоры Украины и России на белорусской границе начнутся в течение 1,5 часов. Украинская делегация уже вылетела польским вертолетом. Об этом сообщает "Украина 24".
Переговоры еще не начались (по состоянию на 9:20, - ред.). Мы держим связь с Давидом Арахамией. Это правда, что он находится в переговорной группе. Они сейчас еще летят польским вертолетом.
Она добавила, что украинская делегация понимала, что белорусы и россияне могут в любой момент предаться и никто не собирался ехать напрямую через Полесье.
"Поэтому наша делегация уехала через Польшу. Но это, кстати, в том числе дало нам дополнительное время, чтобы взыскать в основные областные центры дополнительную помощь. Думаю, что в течение часа-полтора начнутся переговоры", - подчеркнула Кравчук.
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