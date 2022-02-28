Украинская делегация прибыла на переговоры с россиянами (видео) [ Редактировать ]
Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Об этом сообщает Офис президента Украины.
В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
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