В Винницкой области запретили продажу алкоголя [ Редактировать ]
В Винницкой области на месяц запретили торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Об этом сообщилглава областной государственной администрации Сергей Борзов.
Согласно пункту 13 части первой статьи 8 закона Украины О правовом режиме военного состояния, Порядка запрета торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе, в условиях правового режима военного положения в Украине... запретить с 00:00 мин. 27 февраля 2022 года по 27 марта 2022 года на территории области торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.
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