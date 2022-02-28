Российско-украинские переговоры на границе продолжается [ Редактировать ]
Фото: БелТА
По состоянию на 14:42 28 февраля приговоры на границе между делегациями их Украины и России продолжаются.
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