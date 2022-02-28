"У вас есть три дня": Anonymous записали новое обращение к россиянам [ Редактировать ]
Фото: Twitter | Anonymous
Хакеры Anonymous записали новое обращение к россиянам. 3 марта они обещают опустошить счета россиян и направить их Украине.
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