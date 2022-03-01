Кинокомпания The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает показ фильмов своего производства в России. Об этом говорится в заявлении Disney.

Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar".

От проката своих фильмов в РФ отказалась Warner Bros. Компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" "в свете гуманитарного кризиса на Украине", сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. Премьера фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 2 марта.