Компании Disney и Warner Bros отменили прокат своих фильмов в России [ Редактировать ]
Источник: Walt Disney
Кинокомпания The Walt Disney Company объявила, что приостанавливает показ фильмов своего производства в России. Об этом говорится в заявлении Disney.
Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar".
От проката своих фильмов в РФ отказалась Warner Bros. Компания отменила выход в российских кинотеатрах фильма "Бэтмен" "в свете гуманитарного кризиса на Украине", сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании. Премьера фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была состояться 2 марта.
по теме
Украинская и российская стороны уезжают для консультаций в столицы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михиал Подоляк после переговоров с Россией в Минске
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Телефонный разговор продолжался полтора часа
Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні
Сообщество хакеров Anonymous объявило войну России из-за вторжения в Украину
Вечером 24 февраля во многих городах России начались акции против войны с Украиной. По состоянию на 19:39 по киевскому времени, акции проходят в 44 городах России