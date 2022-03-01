В Киеве две ракеты попали в телебашню в Бабьем Яру (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты обстреляли телебашню в Киеве, которая находится на метро "Дорогожичи" - рядом с мемориальным комплексом Бабий Яр.
Ракетных удара было как минимум два. Одна из ракет попал в аппаратную около телевышки. В этом время там находились люди.
На удар по телебашне отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!
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