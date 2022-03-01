Российские оккупанты обстреляли телебашню в Киеве, которая находится на метро "Дорогожичи" - рядом с мемориальным комплексом Бабий Яр.

Ракетных удара было как минимум два. Одна из ракет попал в аппаратную около телевышки. В этом время там находились люди.

На удар по телебашне отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.