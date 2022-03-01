Оккупанты нанесли удар по Киевской телевышке (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 1 марта, оккупанты нанесли удар по Киевской телевышке.
Очевидцы сообщили о том, что удара было два. Второй далось заснять на камеру.
по теме
Prev Next
01 марта 2022 17:54 "Погибают гражданские люди": российские актеры раскрыли правду о нападении на Украину
Русские актеры, находящиеся в Украине под обстрелами, рассказали всю правду, что тут происходит на самом деле в нашей стране
01 марта 2022 07:44 Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис"
28 февраля 2022 14:13 Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні - ВМС ЗСУ
Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні
26 февраля 2022 06:34 В Киеве уничтожили колонну России на станции метро "Берестейская"
Россия третий день атакует украинские территории и пытается прорваться в Киев
13 февраля 2022 20:23 "Прикордонники": що думають люди, які живуть на кордоні з Росією?
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.