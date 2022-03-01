УЕФА выделит 1 млн евро на поддержку детей в Украине [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
УЕФА выделит 1 млн евро на поддержку детей в Украине.
Так же дополнительно будет выделено 100 тысяч евро для детей и беженцев, которые оказались в Молдавии.
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