На шестой день идет российского вторжения врагу не удалось стремительно добиться поставленных целей. Украинская нация мощное вторжения оккупантам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 18:00 1 марта.

Российские кафиры продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом. "Смелость" кафиров проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве.