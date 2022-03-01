Война в Украине: что происходит на фронтах [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На шестой день идет российского вторжения врагу не удалось стремительно добиться поставленных целей. Украинская нация мощное вторжения оккупантам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 18:00 1 марта.
Российские кафиры продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом. "Смелость" кафиров проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве.
- На Северщине украинская армия продолжает ведение оборонных боев на занятых рубежах, с задачей не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.
- Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, производит огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.
- На Слобожанщине подразделения ВСУ продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
- На Приморском направлении наши защитники продолжают вести оборонную операцию в определенной полосе ответственности.
- Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.
- Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
- Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.
по теме
По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
Российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 5710 человек, 200 - попали в плен. Об этом сообщает генштаб ВСУ
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает генштаб ВСУ в сводке на 6:00