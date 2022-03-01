"Максимально відверте": Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters [ Редактировать ]
Фото: Офис президента
У вівторок, 1 березня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters.
Максимально відверте.
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