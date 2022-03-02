США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом объявил американский президент Джо Байден во время обращения к Конгрессу "О положении страны". Запрет начнет действовать к 3 марта.

Cегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику... Экономика России шатается, и виноват в этом один Путин

Запрет начнет действовать к 3 марта.

Байден отметил, что российский рубль уже потерял 30% своей стоимости, а российский фондовый рынок просел на 40%. При министерстве юстиции США будет работать специальная группа, чьей целью станет "расследование преступлений российских олигархов".

Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты.

Ранее Евросоюз и Канада закрыли свое воздушное пространство для российской авиации. Также западные страны ввели жесткие экономические санкции против России. Под них попали банки, импорт продукции, российские бизнесмены и чиновники, а также лично Владимир Путин.