США закрыли небо для России [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом объявил американский президент Джо Байден во время обращения к Конгрессу "О положении страны". Запрет начнет действовать к 3 марта.
Cегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, что еще больше изолирует Россию и усилит давление на их экономику... Экономика России шатается, и виноват в этом один Путин
Запрет начнет действовать к 3 марта.
Байден отметил, что российский рубль уже потерял 30% своей стоимости, а российский фондовый рынок просел на 40%. При министерстве юстиции США будет работать специальная группа, чьей целью станет "расследование преступлений российских олигархов".
Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты.
Ранее Евросоюз и Канада закрыли свое воздушное пространство для российской авиации. Также западные страны ввели жесткие экономические санкции против России. Под них попали банки, импорт продукции, российские бизнесмены и чиновники, а также лично Владимир Путин.
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23-02-2022 07:00 Сюжет 7
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