Еще одна страна намерена закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков [ Редактировать ]
Финляндия намерена закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Об этом в Twitter заявил финский министр транспорта Тимо Харакка.
Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения.
Ранее такое же решение приняли девять других европейских стран:
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Румыния,
- Словения,
- Польша,
- Великобритания,
- Чехия,
- Болгария.
По данным ARD, Евросоюз обсуждает закрытие воздушного пространства в качестве общей меры в очередном пакете санкций из-за военной операции России в Украине.
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