Кулеба встретился с госсекретарем США на польской границе [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польской границе. Об этом глава МИД сообщил в своем Twitter.
По его словам обсуждалась:
- усиление экономических и политических санкций против РФ;
- поставки дополнительного оружия Украине;
- возможность закрыть небо над Украиной;
- глобальная поддержка нашей страны.
Госсекретарь США в субботу, 5 марта, посетил центр приема беженцев из Украины, созданный польскими властями в бывшем торговом центре в Корчове.
Напомним, что Блинкен считает, что война пошла не по плану Путина, Украина может победить.
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