Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на польской границе. Об этом глава МИД сообщил в своем Twitter.

По его словам обсуждалась:

усиление экономических и политических санкций против РФ;

поставки дополнительного оружия Украине;

возможность закрыть небо над Украиной;

глобальная поддержка нашей страны.

Госсекретарь США в субботу, 5 марта, посетил центр приема беженцев из Украины, созданный польскими властями в бывшем торговом центре в Корчове.

Напомним, что Блинкен считает, что война пошла не по плану Путина, Украина может победить.