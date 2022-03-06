Кабинет министров утвердил порядок сбора и хранения тел погибших российских оккупантов. Соответствующее постановление правительство приняло 5 марта. Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что документ приняли для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины.

За сбор тел будут отвечать военные администрации с органами местного самоуправления. В состав соответствующих групп должны быть привлечены представители сил территориальной обороны, Нацгвардии, полиции, ГСЧС, следственных органов, а также с согласия представители бюро судебно-медицинской экспертизы, общественных и религиозных объединений, общественных организаций, волонтеров и другие.

Группы будут обеспечены патолого-анатомическими мешками, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел или автомобилями с красным крестом.

Кроме того, к сбору по возможности будут привлекать журналистов для фиксирования с целью дальнейшего информирования о последствиях вторжения РФ.

Для информирования о нахождении тел будет создан колл-центр при Нацполиции.

Тела и останки перевозятся в морги или другие определенные места и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе или прицепы-авторефрижераторы.

После заполнения моргов тела транспортируются к единому центру, с которого их доставят в Россию или на временно оккупированные территории.

Передача тел происходит при участии представителей международных организаций только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, которые проводятся не больше 15 дней.

Неопознанные, неустановленные, неидентифицированные тела и остатки остаются на хранении в рефрижераторах к моменту установления личностей погибших.