Эвакуация из Ирпеня: в результате обстрелов погибли 8 человек [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Однако, когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов.
Об этом рассказал городской глава Ирпеня Александра Маркушина.
В результате обстрела погибли 8 человек, среди которых – дети.
"На моих глазах 2 маленьких детей и 2 взрослых погибли", - сообщил Маркушин.
Он также подчеркнул, что Ирпень продолжает воевать и не сдается. Часть города захватили захватчики, но другая часть держит свои позиции.
Также завтра, 7 марта, в 10:00 будет следующая эвакуация жителей города автобусами от Романовки.
"С 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", - призвал мэр.
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