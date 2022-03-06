В воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Однако, когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов.

Об этом рассказал городской глава Ирпеня Александра Маркушина.

В результате обстрела погибли 8 человек, среди которых – дети.

"На моих глазах 2 маленьких детей и 2 взрослых погибли", - сообщил Маркушин.

Он также подчеркнул, что Ирпень продолжает воевать и не сдается. Часть города захватили захватчики, но другая часть держит свои позиции.

Также завтра, 7 марта, в 10:00 будет следующая эвакуация жителей города автобусами от Романовки.

"С 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", - призвал мэр.