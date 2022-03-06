Российский олигарх скрыл яхту от санкций на Сейшелах [ Редактировать ]
Самый богатый российский олигарх Алексей Мордашов спрятал свою 142-метровую яхту Nord у Сейшельских островов.
Как пишет "Украинская правда", 142-метровая яхта Nord самого богатого человека России олигарха Алексея Мордашова сейчас находится у Сейшельских островов.
Одна из крупнейших яхт в мире была построена в прошлом году и это вторая яхта олигарха.
Первая 63-метровая Lady M позавчера была арестована властями Италии в рамках санкций ЕС, под которые Мордашов попал из-за военной агрессии России в Украине.
Самолет Мордашова Bombardier Global 6000 23 февраля в канун российского наступления на Украину вылетел из Сейшел в Москву.
И уже на следующий день снова вернулся на Сейшелы.
А через неделю 5-го марта борт вернулся в Москву, где находится и сейчас.
В то время как яхта Мордашова продолжает оставаться у Сейшельских островов.
Олигарх Алексей Мордашов и его семья в прошлом году заняли первое место в российском списке Форбс с состоянием $29,1 млрд.
Российские СМИ отмечали, что до попадания под санкции Европейского союза из-за военной агрессии России Мордашов успел переписать свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью около $1,1 млрд жене.
После попадания под санкции олигарх заявил, что не имеет никакого отношения "к возникновению геополитического напряжения", а военную агрессию России назвал "трагедией двух братских народов".
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