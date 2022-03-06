В Харькове слышны взрывы, полиция предупреждает о попытке штурма (видео) [ Редактировать ]
В Харькове слышны сильные взрывы. Информация о взрывах поступает почти со всех районов города-миллионника.
Ранее полиция Харьковской области предупреждала, что российские войска попытаться в ближайшее время пойти на штурм города.
Напомним, что вечером 6 марта над Харьковом ПВО уничтожила вражеский самолет.
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