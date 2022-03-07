Миссия ОБСЕ покидает Украину [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 марта, стало известно о том, что миссия ОБСЕ покидает Украину. На сайте организации был опубликован ежедневный отчет, в котором об этом говорится.
"Краткое изложение:
- Миссия получила сообщения о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела.
- Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Оставшаяся группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину.
- Продолжается перемещение местных членов Миссии, ранее находившихся в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее находившихся в Мариуполе откладывается по соображениям безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов Миссии".
по теме
В ближайшее время российский агрессор будет активизировать проведение информационных операций против Украины
Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался о военной кампании в Украине, затеянной Владимиром Путиным
В понедельник, 7 марта, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала принять на этой неделе решение
В воскресенье, 7 марта, замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") рассказал о ситуации в городе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трагической гибели целой семьи от рук оккупантов в Ирпене