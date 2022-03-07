"Чтобы так обосраться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины" - Андрей Макаревич [ Редактировать ]
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Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко высказался о военной кампании в Украине, затеянной Владимиром Путиным:
Чтобы так обосраться в расчетах, надо вообще не видеть реальной картины происходящего. А если ты ее не видишь - как ты правишь?
Напомним, что ранее Макаревич объяснил, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах".
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