Андрей Макаревич в 66 лет женился в 4 раз [ Редактировать ]
66-летний музыкант Андрей Макаревич женился на 36-летней израильской бизнес-леди Эйнат Кляйн в Яффе. Макаревич женился уже четвертый раз. Об этом сообщает "Еврейский журнал".
Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" - вот этого всего у меня не было никогда и не будет.
Макаревич отметил, что его супруга хотела пышное торжество с соблюдением еврейских традиций. Также он добавил, что Эйнат - настоящая перфекционистка и она улучшает абсолютно все, за что берется.
"В моей жизни это был самый красивый вечер и первая хупа. И это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, которая передается из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками", - сказала Эйнат.
Ранее мы писали о том, что 54-летний артист Виктор Павлик женился на 25-летней девушке.
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