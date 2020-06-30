66-летний музыкант Андрей Макаревич женился на 36-летней израильской бизнес-леди Эйнат Кляйн в Яффе. Макаревич женился уже четвертый раз. Об этом сообщает "Еврейский журнал".

Я вообще к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Я не первый раз женат, никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. А кукла, привязанная к машине, крики "с маленьким не затягивайте", "почему молодежь не танцует" - вот этого всего у меня не было никогда и не будет.

Макаревич отметил, что его супруга хотела пышное торжество с соблюдением еврейских традиций. Также он добавил, что Эйнат - настоящая перфекционистка и она улучшает абсолютно все, за что берется.

"В моей жизни это был самый красивый вечер и первая хупа. И это абсолютно никак не связано с религиозностью, это связано с традицией, которая передается из поколения в поколение, с моими родителями, бабушками и дедушками", - сказала Эйнат.

Ранее мы писали о том, что 54-летний артист Виктор Павлик женился на 25-летней девушке.